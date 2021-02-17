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Tipi nedeniyle Kırşehir -Kayseri yolunda sürücüler bekletiliyor

Kayseri yolu üzerinde polis, kar yağışı sonrası başlayan tipi nedeniyle sürücüleri bekletip kontrollü yolculuk sağlamaya çalışıyor.


Kara yolları ekiplerinin çalışma yaptığı ve tipi nedeniyle yeniden kapan kara yolu üzerinde güvenliğin sağlanması amacıyla sürücüler Kırşehir yolu üzeri Gölhisar mevkinde durdurarak yolun açılması bekleniyor. Ankara istikametinden gelen sürücüler polis tarafından yavaş seyretmeleri noktasında uyarılıyor. Kırşehir'den Kayseri istikametine giden bir sürücü yolun açılmasını beklediklerini söyledi.


Öte yandan Kırşehir Belediyesi şehir merkezinde İl Özel İdaresi ise ilçe ve köy yollarında tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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