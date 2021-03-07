Tırı park etmek isterken park halindeki otomobile çarptı

Kırşehir'de evinin olduğu mahalleye tırı park etmek isteyen sürücü, park halindeki otomobile çarptı.

Olay, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. 40 DL 750 plakalı tırın sürücüsü T.K., 194. Sokak'ta bulunan evinin önüne tırı park etmek isterken kavşakta virajı alamadı. Bu sırada park halindeki 06 PL 203 plakalı otomobile çarparak araçta hasara neden olan sürücü, Trafik Şube Müdürlüğü görevlilerince kontrollü şekilde aracını boş bir alanda parka çekti. Alkol kontrolünden de geçirilen T.K., evinin yakınlarda olduğunu, dönüş esnasında park halindeki otomobili göremediğini söyledi. Polis yaşanan olayla ilgili taraflarla görüşerek, yolu kısa sürede trafiğe açtı.