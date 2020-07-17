TOBB - MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Sınavı Düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, ikinci el araç alım satım görevlisi mesleki yeterlilik sınavı düzenlendi.

İkinci el araç alım satımı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı, KTSO bünyesinde gerçekleştirildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından yürütülen mesleki yeterlilik belgesi sınavları tarihlerinde gerçekleştirildi.

İkinci el araç alım satım yapan firma sahipleri için “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5” mesleki yeterlilik belgesi için 38 aday teorik ve uygulama sınavında ter döktü.