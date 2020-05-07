TOBB tarafından finanse edilen Kırşehir AEÜ'si, kız öğrenci yurdu tamamlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, TOBB tarafından finanse edilen AEÜ'si, kız öğrenci yurdu tamamlandı.

Kırşehir'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılan 500 kişilik kız öğrenci yurdunda geçici kabul işlemine geçildi.

Cumhuriyetinin tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Külliyesi'ne de destek veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi arasında imzalanan protokolle 500 kişilik kız öğrenci yurdu bir ay içeresinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ‘ne teslim edilecek.

Eğitime yapılan her yatırımın önemli olduğunu söyleyen Kırşehir TSO Başkanı Mustafa Yılmaz, eğitime yapılan yatırımdan hiçbir zaman zarar edilmeyeceğini belirtti.