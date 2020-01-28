Tokat attı çarşı karıştı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'deki tarihi Uzun Çarşı'da bir kadının, telefonla uğraşan adamın ensesine tokat atması ile kavga çıktı. Çıkan kavgada kadının eline aldığı kürek ile adama saldırması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'deki Uzun Çarşı'da meydana gelen olayda F.E. isimli kadın, dükkanın önünde cep telefonu ile uğraşan Muzaffer Çalışır'a arkadan yaklaşarak ensesine tokat attı. Muzaffer Çalışır, F.E.'ye tepki gösterirken aynı çarşıda dükkanı bulunan F.E.'nin kardeşi Y.E. de tartışmaya karışınca kavga çıktı.

Çıkan kavgada F.E. ve kardeşi Y.E. Muzaffer Çalışır'a yumruklarla saldırmaya çalıştı. Çıkan kavgada F.E., bir dükkanın önünde bulunan küçük küreği alarak Muzaffer Çalışır'a savurdu. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunan Muzaffer Çalışır, F.E. ile aralarında husumet bulunduğunu ve 'Tehdit ve Hakaret' suçundan kendi aleyhine mahkemece tedbir kararı alındığını ve bu kararı ihlal ettiği için 3 gün cezaevinde kaldığını anlatarak, "Bundan dolayı haklı olduğum olaydan dolayı mağdur durumdayım. Bu olay iki komşunun arasındaki tartışmada aracı olmaya çalıştım. Aralarında husumet olmaması için aracı oldum. Bu olay sonrasında komşum olan şahısların beni takip ettiğini gördüm. Ben mağdurum. Şu anda adli süreç devam etmekte. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

Muzaffer Çalışır, güvenlik kameralarına yansıyan olayın ise Ekim 2019'da meydana geldiğini söyledi.