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TOKİ, karantinadaki işçilerin ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak

19 salgını belirtilerinin görülmesi sonrası işçileri kaldıkları otelde ziyaret ederek ailelerine destek olunacağını söyledi.


Bulut, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret ettikten sonra işçilerin karantinada beklediği otele geçti. İşçilerle otelin camından temas kuran Bulut, “Kırşehir şantiyemizde Covid-19 salgını nedeniyle iki arkadaşımız Covid 19 şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. İki arkadaşımızdan biri negatif diğeri ise pozitif çıktı. Pozitif çıkan arkadaşımızın ikinci tetkiki ise negatif oldu. İki arkadaşımız da tedbiren hastanedeler, her ikisi de negatif bile olsa 14 gün süre ile karantinada kalması gerekiyor. Arkadaşlarımızla beraber aynı şantiyede bulunan 78 arkadaşımızı karantinaya aldık” dedi.



Karantinadaki işçilerin ailelerine yardım edilecek


Kırşehir'de, işçilerin taleplerini dinleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut, işçilerin 'biz buradayız ailelerimiz ne olacak?' sorusu üzerine işçilerin ailelerine de haber verileceğini ve destek sunulacağını belirtti. Bulut, açıklamasında, “78 arkadaşımız otelde karantina durumunda, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek ihtiyaçları noktasında bilgilendik. Ailelerine haber vermek ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendilerinin taleplerini aldık. İhtiyaçlarını karşılayacağız. Bu süreç içerisinde yanlarındayız. Yüklenici firmada işçi arkadaşlarımızla ilgileniyor” diye konuştu.

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