İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TOKİ, Kırşehir Kındam Mahallesinde toplu konut yapımı için başvuruları aldı

Kırşehir’in Kındam Mahallesinde TOKİ, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen kura çekiminde 2+1 ve 3+1 konutların yapımı için başvuruları aldı.

Kırşehir'in Kındam Mahallesinde TOKİ, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen kura çekiminde 2+1 ve 3+1 konutların yapımı için başvuruları aldı.



En az yüzde 40 engelli yurttaşında hak sahibi olacağı kura çekimleri noter huzurunda yapıldı. Kırşehir Kındam Mahallesi Projesi kapsamında 120 adet 2+1 konut için 112 geçerli başvuru alındı. 130 adet 3+1 konut için ise 159 başvuru alındı.



Şehit Aileleri Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorilerinde ise başvuru yapan olmadı. Emekli vatandaş kategorisinde ise başvuru yapan 69 kişi arasında 40 hak sahibi belirlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.