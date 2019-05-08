TOKİ, Kırşehir Kındam Mahallesinde toplu konut yapımı için başvuruları aldı

Kırşehir'in Kındam Mahallesinde TOKİ, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen kura çekiminde 2+1 ve 3+1 konutların yapımı için başvuruları aldı.

En az yüzde 40 engelli yurttaşında hak sahibi olacağı kura çekimleri noter huzurunda yapıldı. Kırşehir Kındam Mahallesi Projesi kapsamında 120 adet 2+1 konut için 112 geçerli başvuru alındı. 130 adet 3+1 konut için ise 159 başvuru alındı.

Şehit Aileleri Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorilerinde ise başvuru yapan olmadı. Emekli vatandaş kategorisinde ise başvuru yapan 69 kişi arasında 40 hak sahibi belirlenecek.