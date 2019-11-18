TÖMER Öğrencileri, Aşıkpaşa Şiir Şöleninde İstiklal Marşı okudu

KIRŞEHİR (İHA) – Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) öğrencileri Kırşehir'de düzenlenen Aşıkpaşa Şiir Şöleninde İstiklal Marşı okudu.

Ahi Evran Üniversitesi, Türkçe Öğretim Merkezinde Üniversite öncesi dil eğitimi maksadıyla ders gören ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrenciler, Kırşehir Yazarlar ve Şairler Derneğinin düzenlemiş olduğu şiir gecesine katılım sağladı. Şiir programı sonunda katılımcılara İstiklal Marşı sunumu ile çıkan Kazakistan, Türkmenistan, Afganistan, İran ve Iraklı öğrenciler, kelime kelime İstiklal Marşını okudu. Yaklaşık yüz öğrenci ile programa katılan Türkçe Öğretim Merkezi öğrencileri programın sonunda Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioglu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğretim Görevlileri Muhammed Mazhar Şahin, Kübra Merve Taş ve Ali Kıribiş, öğrencilerin Türkçe Eğitimleri hakkında yaptıkları açıklamada; "Dilimizi, kültürümüzü, değerlerimizi gönül dostlarımıza aksettirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle merkezimizde eğitim gören farklı milletlerden yaklaşık iki yüz öğrencimiz ile bir kültür aktarımını da gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün sayımız artmakta. Kırşehir'in dünyaya açılan kapı olması için çalışma içerisindeyiz”dedi.

Sekizincisi düzenlenen Aşıkpaşa Şiir Şöleni, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan gibi ülkelerden katılan şairlerin yanı sıra TRT Türk Dünyası Halk Müziği sanatçısı Bünyamin Aksunğur ve yerli 17 şairin katılımıyla Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşti.