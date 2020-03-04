TÖMER Öğrencileri, hayallerini “Umut Tahtası”na yazdı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri sınıfta oluşturdukları ve adına “Umut Tahtası” dedikleri tahtaya hayallerini ve gelecek beklentilerini yazıyor.

Kırşehir'de, 20 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen 200 öğrenci aldıkları dil eğitimlerinin yanı sıra kültür ve tarih eğitimleri de alarak topluma entegre oluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan sınır güvenliğinin korunması operasyonunda şehit düşen 33 askerin ardından sınırların açılması sonrası Kırşehir'den Edirne'ye giden Afgan Uyruklu Amid Wahidi (21), sınırı geçemediğini ama Yunanlıların ırkçı davrandıklarını söyledi.

Umut Tahtasına ‘Dünyada, Irkçılık İstemiyorum' yazan Wahidi, “Biz, sınırların açılması haberini gördükten sonra birkaç arkadaşımla birlikte gittik. Yunan sınırına geçtik. Askerler bizi aldı. Türkiye tarafına gönderdi. Yunan askerleri bize çok vurdu. Bizlerle sınırda çok kavga yaptılar. Bizleri yeniden Türkiye tarafına gönderdiler. Türk askerleri bizi alarak bize yemek ve aş verdi. Yunan askerleri bizlerin telefonlarını ve üzerimizde bulunan paraları da aldı” dedi.

Umut Tahtasına dünyada ırkçı yaklaşımların olmasını istemediğini belirten Wahidi, 3 yıldır Türkiye'de olduğunu ve ırkçı bir yaklaşımla da karşılaşmadığını da belirtti.

Sudan uyruklu Mohammed A.I.T.M. ise umudunun yeşertildiği tahtaya, Sudan'da, Türk insanlarını anlatmak istediğini belirtti. Mohammed Gorasi'nin umudu ise dünyada barış oldu. Iraklı Royan Faız Pack, Türkiye'de, her insan kardeş yazarak dünyaya barış mesajı verdi.

200 Öğrenci dil eğitimleri ile kültür dersleri de alıyor

Kırşehir'de, Terme Caddesi üzerinde yer alan TÖMER Eğitim merkezinde Afgan, Irak, Sudan, Kazak, Boritanya, Yemenli öğrencilerin dil eğitimleri aldığını anlatan TÖMER Müdürü Doç. Dr. Remzi Can, “Kırşehir'de, dil öğretiminin yanı sıra biz Türk Milletinin kültürel değerlerini de öğrencilere aktarmaya çalışıyoruz. Yunanistan'da, mültecilere uygulanan insanlık dışı tutumları görünce de öğrencilerimiz Türk Milletinin ne kadar misafirperver olduğunu Türk Milleti için misafirinde ne kadar değerli olduğunu görmüş oldular”dedi.