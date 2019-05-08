Trafik Haftası etkinliklerine çocukların katılımı sağlanıyor

Kırşehir'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Cacabey Meydanında program düzenlendi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Gülden Dikici'nin yaptığı açılış konuşması ile başlayan programa Vali İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, daire müdürleri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan Vali İbrahim Akın, Trafik Haftası'nın 2019'un “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesinden dolayı “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla kutlandığını söyledi.

Çocukların hafta etkinliklerine katılımıyla daha bilinçli bir toplum oluşturulacağını ifade eden Vali Akın, "Kamuoyunda trafik güvenliğine yönelik bilincin artırılması amacıyla çocuklarımızın da aktif olarak katıldığı etkinlikler düzenleniyor. Hafta boyunca, özellikle sürücü ve yayalar başta olmak üzere vatandaşlara yaya geçitlerinin kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapılacak ve yaya geçitlerinin bulunduğu bölgelerde farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenlenecek. Çocuklarda erken yaşta trafik bilincinin oluşturulması amacıyla etkinliklere katılmalarını önemsiyoruz. Güvenli bir trafik ortamının oluşturulması amacıyla, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz."dedi.

Her yıl çok sayıda insanın trafik canavarına kurban verildiğini ifade eden Vali Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Maalesef trafik canavarına her yıl insanlarımızı kurban vermekteyiz. Can ve mal kayıplarının azaltılmasına ilişkin İçişleri Bakanımızın öncülüğünde topyekun bir mücadele veriyoruz. İçişleri Bakanlığımızca son dönemde yürütülen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz", "Hatalı Sürücüye Kımızı Düdük" gibi kampanyalara destek olmalı ve yaygınlaştırmalıyız. Bütün vatandaşlarımızın bu konulara hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Araç kullanırken emniyet kemeri takılmalı, sigara içilmemeli, şerit değiştirirken dikkat edilmeli ve cep telefonu kullanılmamalıdır. Toplumumuzun bu kurallara duyarlı olacağından şüphem yoktur.”

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve kurumlarınca yılın trafik görevlileri ve çalışanı olarak seçilen personellere Vali İbrahim Akın ve protokol tarafından ödüllerinin verildiği program, standların incelenmesi, Emniyet Kemeri Simülasyon Aracının izlenmesi ve alkol gözlüğünün kontrol edilmesi ile sona erdi.