Trafikte yaya bilincinin oluşturulması projesinde yaya ve sürücüler bilgilendirildi

Kırşehir'de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklik uygulamalı olarak sürücü ve yayalara tanıtıldı.

Lise Caddesinde düzenlenen uygulamalı programa Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akkyüz, İl Garnizon Komutanı Albay Ferhat Kuran, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahini daire amirleri ve stk temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Yayalara verilen geçiş üstünlüğünün uygulamalı olarak anlatıldığı programda konuşan Vali İbrahim Akın, Trafik kazalarında yaya yolundan geçen kişilerin hayatını kaybettiğini ve yapılan değişiklikle sürücülerin trafik lambası ve görevlisi olmadan da yayaya yol vermesi gerektiğini söyledi.

Yapılan yasal düzenleme ve değişim hakkında bilgi veren Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğinde görevli Komiser yardımcısı Gülden Dikici, yasal düzenleme ile kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken sürücülerin yavaşlaması belirlenen noktalarda varsa yaya geçiş üstünlüğünü yayaya verilmesi gerektiğini söyledi.

Dikici, yaptığı bilgilendirme konuşmasında;

"Yaşamın her safhasında trafik ile iç içe bulunmaktayız. Her geçen gün taşıt sayısı artmakta kural ihlalleri ile gerçekleşen kazalarda toplumun bir kısmını değil topyekun bir mücadeleyi gerekli kılmakta, kurallara uymak kişinin topluma karşı bir görevi. Daha güvenli bir ortam oluşturabilmenin en önemli yanı kural ihlallerinin olmamasından geçer. Kazaları önlemek mümkün olmasa da azaltmak mümkündür. Toplumda herkesin aynı duyarlılıkla hareket etmesi trafikte yaşanan sorunların da en aza indirilmesine yardımcı olur."

Öğrencilerin de destek verdiği program yaya üstünlüğünü göstermek adına kavşaklarda yapılan broşürlü bilgilendirmenin ardından sona erdi.