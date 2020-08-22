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Traktör üzerinde baygınlık geçiren şahıs beyin kanamasından hayatını kaybetti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde traktör üzerinde baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde traktör üzerinde baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede beyin kanamasından yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, G.D., ilçeye bağlı Prens Mikasa Caddesi üzerinde seyir halinde iken baygınlık geçirdi. Karşı yolda seyreden iki otomobile çarparak duran traktörün şoförü G.D., çevrede bulunanların da yardımları ile Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan G.D., sevk edildiği Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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