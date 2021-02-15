Trap atışları gençler kategorisinde şampiyon Kırşehir'den

Kırşehirli sporcu 14 yaşındaki Ege Keten, 12 Şubat Kurtuluş ve Fahri Gemci'yi Anma Trap Kupası Yarışmasında gençler kategorisinde şampiyon oldu.

Küçük yaşına rağmen girdiği her spor yarışmasında başarılı olan Keten, trap atışlarında elde ettiği derecelerle de dikkat çekiyor. Final atışlarında birinciliği elde eden Keten, yaptığı açıklamada şampiyon olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Keten, "Küçük yaşta bu spora başladım ama birçok yarışa katılarak dereceler elde ettim. Kariyerimde Türkiye şampiyonluğum var. Hedefim ise olimpiyatlara katılıp ülkemi dünya çapında temsil etmek" dedi.

Profesyonel eğitim alamadan katıldığı trap atışı yarışmalarında derece yapan Kırşehir Belediye sporcusu Ege Keten, Bursa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında da birinci olmuştu.