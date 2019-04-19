TSO, İŞ-KUR ile istihdam seferberliği ziyaretlerine başladı

Maliyetin azaltılması ve rekabet gücünün arttırılması noktasında yapılan ziyaretlerle İl Müdürleri Mustafa Yılmaz ve Metin Ülgen Kaya, işverenleri gezerek çalışma alanlarını inceledi.

Devletin sunduğu teşvikler hakkında bilgilendirme yapan TSO ve İŞ-KUR, yetkili birimleri İstihdam Seferberliği 2019 teşvikleri hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

TSO Başkanı Mustafa Yılmaz, yapılan ziyaretlerde istihdam seferberliğinin büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Yılmaz, açıklamasında, “İstihdam Seferberliği büyük fırsat. Sigorta primi ve maaş avantajı sağlayan birçok destekleme var. Bu teşviklerin her geçen gün büyüyen ve gelişen Kırşehir'in kalkınmasına önemli katkı sunacağını dile getiriyoruz. Tüm üyelerimizin bu teşviklerden yararlanmasını önemle tavsiye ediyoruz” dedi.