TSO Meclis üyeleri, finans sektörü diyalog güçlendirme toplantısına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Reel Sektör, Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısına Kırşehir TSO

Meclis üyeleri de katıldı.

Kayseri'de yapılan toplantıya; TSO Meclis Başkanı Mehmet Aydın , Meclis üyeleri Mehmet Işık , Burak Bülent Batı ve Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bahadır katıldı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun Anadolu'da diyalog toplantıları düzenlediklerini açıkladığı toplantı, çalkantılı sürecin geçici olduğunu ifade etmesi ile devam etti.

Toplantıya katılan Kırşehir TSO Meclis Başkanı ve üyeleri de sanayicinin öz eleştiriyi doğru şekilde yaparak yolunda emin adımlarla devam edeceğini belirtti.