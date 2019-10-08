İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TSO, Meme kanserinde farkındalık toplantısı düzenledi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından meme kanserinde farkındalık toplantısı düzenlendi.


TSO, 2019-2023 stratejik planında yer alan ‘meme kanseri ve farkındalık eğitimleri' kapsamında Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim faaliyeti yürüttü.


İl Sağlık Müdürlüğü Kanser birimi personeli Selda Çelebi tarafından öğrenciler, meme kanserinin oluşması, nedenleri, erken teşhis ve alınması gerekli önlemler konusunda bilgilendirildi.


3 aylık süre içerisinde farkındalık toplantısına katılarak çevresinde meme kanseri konusunda farkındalık oluşturan KETEM'e en çok yönlendirme yapan öğrencilere ise Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hediye verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.