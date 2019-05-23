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TSO ve İş-Kur, İstihdam Seferberliği ziyaretlerini sürdürüyor

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve İş-Kur, tarafından yürütülen 2019 yılı İstihdam Seferberliği, kapsamında üye ziyaretleri aralıksız sürdürülüyor.



TSO Başkanı Mustafa Yılmaz ve İş-Kur İl Müdürü Metin Ülgen Kaya'nın katılımıyla Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmeler ziyaret edildi.


“İstihdam Seferberliği 2019”, Kapsamında işletme sahiplerine yapılan bilgilendirmede teşviklerin anlaşılması ve uygulanması noktasında hassasiyet gösterilmesi istenildi.



İstihdam maliyetlerinin azaltılması ve rekabet gücünün arttırılması noktasında sağlanan destek ve teşvikler hakkında işletme sahiplerine yapılan görüşmelerde bilgilendirme yapıldı.

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