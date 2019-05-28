TSO'da girişimcilik eğitimleri düzenlendi

25-26-27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen eğitimler, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve İş-Kur işbirliği ile düzenleniyor. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlanmasının ardından kursa katılan girişimci adayları işletmelerini kurarak yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına katkıda bulunacaklar. Girişimciliğin gelişmesine ve desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından girişimcilik konusunda ücretsiz olarak “Uygulamalı Girişimcilik” eğitimi veriliyor.