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TSO'da personel ve üye eğitimleri verildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), tarafından Sistem Yönetim Danışmanlığı işbirliği ile personel ve üye eğitimleri verildi.


TSO toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde; özgüven ve geliştirme motivasyonları, çatışma yönetimi eğitimleri, kurumsallaşma, problem çözme teknikleri, profesyonelleşme, zamanı planlama noktalarında personel ve üyeler eğitimlere katıldı.


Eğitimler sonucu sertifika almaya hak kazanan personele Sistem Yönetim Danışmanlığı adına Müjgan Çetin tarafından sertifikaları verildi.

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