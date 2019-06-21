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TSO'da yöresel ürünlerin coğrafi işaret toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında yöresel ürünlerin coğrafi işaret toplantısı yapıldı.


Kırşehir'in doğal ürünleri ve yemek kültürünün zenginliğine sahip çıkılması adına yapılan toplantıya Ahiler Kalkınma Ajansı destek sundu.



TSO'da yapılan toplantıya Kırşehir'de bulunan Kamu Kuruluşları temsilcileri, STK Temsilcileri, ve AHİKA yetkilileri katıldı. Kırşehir yöresine ait farklı lezzet ve ürünlerin oylamaya sunulduğu programda 24 kişi oy kullandı. Yöresel ürünlerin tescillenmesi için seçilen 10 üründen 3'üne tescillenmek üzere karar verildi.

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