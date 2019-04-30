İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tüfekle kendini yaralayan kişi tedavi altına alındı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bir kişi tüfekle kendini yaraladı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kişi tüfekle kendini yaraladı.


Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi Sarıömerli köyü göleti civarından dolaşan özel bir şirkette sivil hava pilotu olarak çalıştığı öğrenilen A.E.A.,'nın kendine ait ruhsatlı tüfeği bir anda ateş aldı.



Tüfekten çıkan saçmalar A.E.A.,'yı sol omzundan yaraladı. Yaralandığını köyde yaşayan yakınlarına bildiren A.E.A., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sivil Pilotun tedavisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesin de devam ediyor. Yaşanan olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.