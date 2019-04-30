Tüfekle kendini yaralayan kişi tedavi altına alındı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kişi tüfekle kendini yaraladı.

Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi Sarıömerli köyü göleti civarından dolaşan özel bir şirkette sivil hava pilotu olarak çalıştığı öğrenilen A.E.A.,'nın kendine ait ruhsatlı tüfeği bir anda ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar A.E.A.,'yı sol omzundan yaraladı. Yaralandığını köyde yaşayan yakınlarına bildiren A.E.A., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sivil Pilotun tedavisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesin de devam ediyor. Yaşanan olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.