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Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şubesinde görev değişimi

Türk Eğitim Sen Kırşehir Şube Başkanı Bilal Türk, yürüttüğü sendika başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu.


Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Türk'ün kendi isteği ile sendika başkanlığı görevini bıraktığı belirtildi. Yapılan açıklamada; "Bilal Türk, sendika başkanlığı görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır. 1992 Yılında sendikanın kuruluşundan bu yana görev alan Türk, 2007 yılından beri de şube başkanlığı görevini yürütmekteydi" denildi.


Türk'ün yerine ise şube başkanlığı görevini başkan yardımcısı Hüdai Pakel yürütecek.

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