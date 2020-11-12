Türk Eğitim Sen, öğretmenlik kanunu için imza kampanyası başlattı

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, ""Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce TBMM nezdinde görüşülerek yürürlüğe konulmalıdır. Bu kanun Öğretmenlerimiz için "olmazsa olmaz" niteliğinde bir kanundur. Türk Eğitim-Sen Genel Merkezimizin almış olduğu karar gereği, kanunun bir an önce çıkarılması için imza kampanyası düzenliyor ve eğitimci arkadaşlarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz" denildi.

Bugün başlatılan imza kampanyasının 25 Kasım tarihine dek sürdürüleceğinin belirtildiği açıklama ise şöyle;

"12-25 Kasım 2020 tarihleri arasında Türkiye çapında tüm öğretmenlerimizin katılabileceği bu imza kampanyasında toplanan dilekçeler ve imzalar şubelerimiz tarafından basın açıklaması yapılarak 26 Kasım 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına gönderilecektir. Öğretmenlerimiz başlattığımız kampanyaya destek olmalılar."