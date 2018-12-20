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Türk Halk Müziği Ses Yarışmasında final heyecanı yaşanacak

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek birinci Türk Halk Müziği Ses Yarışması, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Muharrem Ertaş salonunda gerçekleştirilecek final konseriyle sonuçlanacak.


Türk Halk Müziği Ses Yarışmasında derece kazananlar ödüllerini Kırşehir Belediyesi ev sahipliğinde alacak.Kırşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı ‘Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın final konserinde 12 finalist sahne alacak. Finalistlerin sahne performansı, ses ve yorumları, jüri tarafından değerlendirilerek kazanan adaylar belirlenecek.


Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Birincisini düzenlenecek Kırşehir Türk Halk Müziği ses yarışması finaline tüm Kırşehirlileri davet etti. Yarışmaya 12-30 Kasım tarihleri arasında 20 kişi başvuruda bulunmuştu.

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