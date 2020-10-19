Türk Ocakları Kırşehir Şubesi, Terme Caddesine Azerbaycan Bayrağı astı

Terme Caddesinde, bozkurt işareti yaparak asılan bayrak önünde poz veren Türk Ocağı Kırşehir Şube Başkanı Süleyman Doğan, Ermenistan'ın yaptığı ateşkes ihlalleri ve haksız saldırılara tepki gösterirken astığı Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı ile de 'İki Devlet Tek Millet' anlayışına destek verdiğini belirtti. Kırşehir'de Azerbaycan'a destek için bir otel işletmeci oteline Azerbaycan bayrağı asarken Sivil Toplum Kuruluşları da yaptıkları açıklamalarla destek sunmuştu.