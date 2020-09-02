Türk Sağlık-Sen çalışanları, ek ödeme değil tek ödeme istiyor

Sendika Başkanı Kazım Kağan Karagül, 11 Mart'tan bu yana Türkiye salgınla mücadele ettiğini Sağlık Bakanlığı'nın ise bu mücadelenin kurumu olarak bugüne kadar yaptıkları ile hep takdir topladığını, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun günlük açıklamalar ve tedbirler konusunda başarılı bir yönetim performansı ortaya koyduğunu, salgınla mücadelenin kahramanlarının da sağlık çalışanları olduğunu belirtti. Karagül ek ödeme değil tek ödeme istediklerini belirttiği açıklamasında; “Tüm zorluklara rağmen olağanüstü bir çalışma azmi, kendi hayatlarını hiçe sayarak sağlık çalışanları gösterdikleri fedakarlık, ailelerinden aylarca uzak kalarak yaptıkları hizmetle tarihe geçtiler. Salgının ortaya çıktığı ilk günden beri süreç çok kritik olduğu için biz de oldukça hassas davrandık. Sağlık hizmetlerinin sıkıntıya girmemesi, sağlık çalışanlarının sağlığının korunması adına uyarılarda ve önerilerde bulunduk. Çalışanların emeğinin karşılığını ödeyecek bir değer olmadığını ama alın terlerinin de heba edilmemesini ısrarla dile getirdik. Ne yazık ki 6 aylık bu süreçte 3 ay süren adı tavandan ama kendi yavandan olan bir ek ödeme ile sorunların geçiştirilmesi, bırakın yarınımızı güvence altına almayı, günü kurtarma değil ancak saati kurtarmak adına yapılan bu işle tüm sorunlar çözülmüş gibi bir hava oluşturuldu” dedi. Başkan Karagül, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Dünyaya övgüyle bahsettiğimiz filyasyon çalışmasında aktif görev alan aile hekimliği çalışanlarına bir kuruş bile ödeme yapılmayarak adeta emekleri yok sayıldı. Diş hekimlerimiz, ağız diş sağlığı çalışanlarımız mağdur edildi.

Halbuki sağlık çalışanlarının beklediği gerçek anlamda ve adaletli bir şekilde ücretlerinde artış yapılmasıydı. Biz bu konuda taban aylığa artış yapılması talebimizi gündeme getirmemize rağmen ücretlerde bir iyileştirme olmadı. Bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Ek Ödeme değil tek ödeme istiyoruz.”