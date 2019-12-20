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Türkiye Harp MalüLü Gazileri Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya:

Türkiye Harp Malülü Gazileri Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, dernek binasında sehven emekli edildiği söylenen gazilerle ilgili açıklama yaptı.


Kaya, açıklamasında; “2013 Yılında çıkarılan 6495 sayılı torba kanunun 80. Maddesi uyarınca gazilerimizin askerlik yada gazilik öncesi sigorta prim ödemeleri silinmiş ve engelli olarak işe giren gazilerimizin emeklilik hakları elinden alınmış olup gazilerin emeklilik durumları ne kadar uzuv kaybı olursa olsun 60 yaşlarına bırakılmıştır. 2013 yılından sonra SGK'ya emeklilik için müracaat eden 227 gazi emekli edilerek maaş bağlanmış 17 Aralık 2019 tarihinde SGK tarafından sehven emekli edildiği söylenerek maaşları kesilmiştir”dedi.


Gazilerin sehven emekli edilmesinin ruhsal etkilenmelere yol açtığını ifade eden Kaya, “Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kapsamda emekli olan gazilere geriye dönük yersiz ve haksız ödemeden dolayı borç çıkarmamış sorunu kendince çözmüş ancak gazilerin sonrasında yaşayacakları durumu hiç dikkate almamıştır”diye konuştu.

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