Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilcisi Bilal Türk: "Doğu Türkistan'dan yükselen çığlıkla yüreklerimiz kabarıyor"

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilcisi Bilal Türk, yaptığı basın açıklamasında Doğu Türkistan'dan yükselen çığlıkla Türkiye'de yüreklerin kabardığını söyledi.

Türk,"Neredeyse 250 yıldır Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken; bütün dünya kör, sağır, dilsiz. Bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Ne yazık ki, milletimizin büyük çoğunluğunun yaşanan insanlık dramından haberi dahi yoktur."dedi.

Çin'in yıllardır bölgede sistematik katliamlar yaptığını ifade eden Sendika Temsilcisi Türk'ün açıklaması şöyle;

"Çin Devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler yaşanan dramı görmezden gelmekte sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş milyonlara, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur. Türkmen soydaşlarımız toplama kamplarında tecrit altında tutulmakta, türlü işkencelere

maruz bırakılmaktadır. Ne hikmetse bu vahşet, basın yayın organlarının ilgisini çekmemekte, birçok basın kuruluşu

için akan Türk kanı haber değeri dahi taşımamaktadır."