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Türkiye, kısa kulvar küçükler yüzme şampiyonası Kırşehir'de düzenlenecek

Türkiye, kısa kulvar küçükler yüzme şampiyonası Kırşehir’de düzenlenecek.

Türkiye, kısa kulvar küçükler yüzme şampiyonası Kırşehir'de düzenlenecek.


Türkiye Yüzme Federasyonunun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası Kırşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda yapılacak.


2006-2007 doğumlu (13-14 yaş) erkek ve bayan sporcuların katılımı ile yapılacak şampiyona 09:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.


3 gün boyunca devam edecek olan müsabakalara 46 ilden sporcular, antrenörler ve idareciler katılacak. Organizasyon sürecince pandemi tedbirleri uygulanarak müsabakalar seyircisiz olacak.

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