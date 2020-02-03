Turnalar, Seyfe'de görsel şölen oluşturdu

Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde turnalar, Dünya Sulak Alanlar Günü'nde görsel şölen oluşturdu.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan ve son zamanlardaki yağışlarla su seviyesi yükselen gölde oluşan görsel şölene angıtlar ve kazlar da eşlik etti.

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, yaptığı açıklamada; Dünya Sulak Alanlar Günü'nde farklı yerlerde etkinlikler düzenlendiğini Seyfe Gölü Kuş Cennetinde ise kuşların oluşturduğu görsel güzellikle tehlikelere dikkat çektiğini belirtti.

Kırşehir'de herhangi bir program yapılmamasına rağmen kuşların bu özel günde görsel şölen oluşturduğunu ifade eden Çetiner, "Dünya Sulak Alanlar Günü ve Seyfe Gölü'nün önemini vurgulamak için allı turnalarla telli turnalar özel olarak bir şov yaptılar. Bu şova ördekler, angıtlar ve kazlar da eşlik etti. Bu görsel şölenle kuşlar Seyfe Gölü ve sulak alanların önemini hatırlattılar" dedi.

Halk arasında flamingolara "allı turna" da dendiğini ifade eden Çetiner, Seyfe Gölü Kuş Cennetinde oluşan görsel güzelliğin yöre halkı tarafından da özellikle takip edildiğini belirtti. Çetiner, "Türkiye genelindeki üç ve üzeri koruma sınıfına sahip dört sulak alan var. Seyfe Gölü bunlardan bir tanesi. Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla Seyfe hak ettiği değere ulaşmalıdır. Sulak alan bulundukları her alana olumlu yönde katkı yapar. Zengin bitki ve hayvan türleri ile en önemli alanlar sulak alanlarsa bu alanlardan da aşırı miktarda su çekilmemelidir" diye konuştu.