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Ufka Yolculuk yarışması kayıtları başladı

Kırşehir’de, Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile Seva Ahlak Kültür Çevre Derneğinin ortaklaşa organize ettiği sivil yarışma organizasyonu olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 8.

Kırşehir'de, Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile Seva Ahlak Kültür Çevre Derneğinin ortaklaşa organize ettiği sivil yarışma organizasyonu olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 8.si için kayıtlar başladı.


Yarışma ana temasının "Adap" olarak belirlendiği ve Kur'an-ı Kerim meali, Peygamber Efendimiz'in hayatı, hadis-i şerif, ilmihal, Kur'an ve sünnet bütünlüğü, evrensel bir değer olan “Güzel Ahlak” gibi konularda da yarışılması planlanıyor.


Yarışmaya başvuru yapanlar, 29 Şubat 2020 tarihinde bulundukları yerden diledikleri şekilde Online sınava katılabilecekler. Yazılı sınav ise 29 Mart 2020 Pazar günü yapılacak. 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmada; İlkokul kategorisinde yarışmaya katılanlar, “Edep Diyarına Yolculuk” Ortaokul kategorisinde yarışmaya katılanlar, “Edep Mektebi” Lise kategorisinde yarışmaya katılanlar ise "İletişim, Nezaket ve Adap” kitaplarını okuyarak hazırlanabilecekler.

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