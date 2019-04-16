Ufka Yolculuk yarışması ödülleri sahiplerine ulaştı

Server Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği, Kırşehir'de SEVA Ahlak, Kültür ve Çevre Derneği ile Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübümüzün ortaklaşa organize ettiği ‘Güzel Ahlak' konulu Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmasının konferans ve ödül programı yapıldı.

İl Müftülüğü konferans salonunda Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın ‘Kardeşlik' konulu sunumu sonrası ödül töreni yapıldı.

Yarışmada İlkokul, Ortaokul, Lise ve Arapça kategorilerinde dereceye ilk dört öğrenciye sonrasında ise salon çekilişi dahil birçok katılımcı öğrencilere ödüller verildi.

7 sene önce başlayan Ufka Yolculuk yarışmalarının ilki İlmihal konusunda yapılmıştı. Sonraki yıllarda formatta değişime gidilen yarışmada; Kuranı Kerim Meali, Peygamber Efendimizin hayatından kesitlerin anlatımı ve hadis ilmihali ile yapıldı.

Ufka Yolculuk Yarışması bu yıl, online ve yazılı olarak iki kademede Türkçe ve Arapça dillerinde düzenlendi.