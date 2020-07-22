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Ufka Yolculuk Yarışmasında derece yapan öğrenciler ödüllendirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Bu yıl 8.

'si düzenlenen Ufka Yolculuk, Bilgi ve Kültür Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.


3 ayrı kategoride, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyindeki öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen yarışmaya 2 bin 500 öğrenci kayıt yaptırdı.


“Adap” konusunun ana tema olarak seçildiği yarışmada yarışmacıların sahih kaynaklarla ve doğru bilgiyle buluşarak kendilerini geliştirmesini hedefliyor. Covid-19 salgını nedeniyle 21 Haziran 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle sınırlı, fiziki mesafeli şekilde Ahi gençlik Spor ve İzcilik Kulübü derneğinde takdim edildi. Ödül töreni, ikramlar ve çekilen Ufka Yolculuk hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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