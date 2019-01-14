UİGAD'tan İHA'ya 2 dalda ödül

Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği Kırşehir Şubesi tarafından düzenlenen ‘Basın Gecesi'nde İhlas Haber Ajansı 2 dalda ödül adı.

UİGAD tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen geceye; Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük, UIGAD Genel Başkan Yardımcısı Okan Halefoğlu Geçgel, Kırşehir Gazeteciler Radyocular Televizyoncular Başkanı Sait Yanık, Kırşehir UIGAD Şube Başkanı Erdem Yeşer siyasi partilerin temsilcileri ve basın kuruluşları temsilcileri katıldı.

Gece'de 2018 yılının en iyi görüntülü özel haberi, ‘Kırşehir'deki Cacabey Gökbilim Medresesi çürüme tehlikesi yaşıyor' başlıklı haberle İhlas Haber Ajansına verildi.

15 kategoride verilen ödül töreninde 2018 yılının en iyi çıkış yapan haberci ödülünü de İHA Kaman ilçe muhabiri aldı.

UİGAD tarafından düzenlenen gecede konuşan UIGAD Genel Başkan Yardımcısı Okan Halefoğlu Geçgel, internet medyacılığının yayıldığını ve gerekli düzenlemeler için başvuruların yapıldığını söyledi.

Yılın en'lerinin ödül adlığı gecede 15 dalda basın ödülleri sahiplerini buldu. Basın temsilcileri; spor, yılın kameramanı, yılın ekran yüzü, onur ödülü, sosyal sorumluluk proje haberi, röportaj, internet haberciliği, gazete sayfa tasarım, en iyi köşe yazarı gibi dallarda ödül adlı.

Basın temsilcilerinin ödül aldığı gece meddah sunumu ve müzik dinletisi ardından son buldu.