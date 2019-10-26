İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ülkü Aydın, memleketini anlatan ilk kitabını okurlarıyla buluşturdu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de ilk, orta ve lise öğrenimini tamamlayan öğretmen Ülkü Aydın, ‘Mavi Kahve’ adlı ilk kitap çalışmasıyla okurlarının karşısına çıktı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de ilk, orta ve lise öğrenimini tamamlayan öğretmen Ülkü Aydın, ‘Mavi Kahve' adlı ilk kitap çalışmasıyla okurlarının karşısına çıktı.


Lisans eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliğinde tamamlayan Aydın, mezun olduğu Kırşehir Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesinde ilk görevine başladı. Aydın, hayatından edindiği tecrübe ve birikimleri ile memleketi Kırşehir'in tarihi ve kültürel birikimlerini ‘Mavi Kahve' adlı kitapla anlattı.


Kadran Yayınlarından çıkan kitapta Aydın, Ceylan ile Aslan'ın hikayesinin yanı sıra, Ahi Evran'ın bir karakter ve hayata dokunuşunun öyküsünü anlatıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.