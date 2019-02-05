Ülkü Ocakları Genel Başkanının gençlik tasavvuruna Kırşehir'den destek

Sinan Ateş'in İslamiyet'in yüksek ahlakını almış, Türklük şuuruna sahip bir gençlik tasavvuruna Kırşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı destek sundu.

Düşünen, sorgulayan, okuyan, araştıran gençlerin yetişmesini arzuladıklarını belirten Sinan Ateş'in ‘ Türk ülküsünü 2019'dan alıp zaman ötesine taşıyacak; muasırlaşan ama asla başkalaşmayan bir gençlik arzuluyoruz' demesi üzerine Kırşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Akbayır, gençlik tasavvuruna destek olduklarını açıkladı.

Akbayır açıklamasında, “Ülkü Ocaklarının var oluş sebebi Turan sevdası ile yarına bakmasıdır.

Kurulduğu ilk günden beri Ülkü Ocaklarının yegane gayesi yiğidi düştüğü yerden kaldırmak ve bunu başaracak rol modeller yetiştirmektir. Türk gençliği de yaşına, konumuna, durumuna bakmadan Türk Vatanı için Türk Milleti için Türk Bayrağı için mücadele etmesi gerektiği her zaman her yerde varlığını göstermiş ve canı pahasına da olsa mücadeleden hiç geri durmamıştır.”dedi.