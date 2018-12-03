Ülkü Ocakları, 'Madde Bağımlılığına Hayır' semineri düzenledi

Kırşehir Ülkü Ocakları tarafından 'Madde Bağımlılığına Hayır' semineri düzenlendi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz tarafından başlatılan ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından da koordinasyonu sağlanan ‘ Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme ' projesi kapsamında Kırşehir'de Ülkü Ocakları Kırşehir İl başkanlığınca ‘Madde Bağımlılığına Hayır ' konulu seminerde gençlere madde bağımlılığının insanda oluşturduğu felaket anlatıldı.

Ülkü Ocakları Alpaslan Türkeş salonunda düzenlenen seminerde konuşan Ali Aydın Akpınar, "Bağımlılık, kişinin zarar görmesine rağmen madde kullanımına devam etmesi, kullandığı maddeyi uzun süre bırakamaması, sürekli madde arayışı içinde olması, kullandığı maddeyi giderek arttırması ile karakterize edilen bir tablodur.

Madde kullanımının sağlık, suç, yargı, sosyal refah, eğitim, güvenlik, ulaşım, ülke içinde ve ülkeler arası ticaret için bir dizi doğurguları vardır. Bu tür maddelerin kullanımı sadece gençlerin bireysel yaşamını olumsuz etkilemekle kalmaz, toplumu da etkiler. Cinayetlerin yüzde 60'ı, saldırıların yüzde 40'ı, tecavüzlerin yüzde 33'ü alkol kullanımı ile ilgilidir. Madde kullanımının fizyolojik etkileri algılamada, gerçeklik değerlendirmede sorun oluşturmaktadır. Çünkü merkezi sinir sistemini ve diğer organları etkiler.

Önleme çalışmalarında bireyi madde kullanımına başlamadan bilinçlendirmek öncelikli hedeftir. Birincil önleme çalışmaları olarak tanımlanan bu yaklaşımda eğitim yolu ile, madde kullanımının engellenmesine çalışılmaktadır"dedi.

Madde Bağımlılığı ile oluşan ve gençleri bilgilendiren UMKE görevlisi Feyzullah Çetin ise konuşmasında, "Madde kullanımı ve bağımlılığı bir sağlık sorunu olmakla birlikte tedavisi mümkün bir hastalıktır. Kişi ilgili hastanede tedavisini olup sağlıklı bir birey olarak kendi yaşam alanına geri dönebilir. Bunun için mutlaka tıbbi yardım ve uzman desteği gerekmektedir. Tedavi tamamlandıktan sonraki süreç oldukça hassastır. Kişi kendisini madde kullanımına iten ortamlardan ve arkadaş çevresinden uzaklaşmalı, yaşamında anlamlı ve önemli olan kişiler, etkinlikler ve yaşantılarla iç içe olmalıdır. Aksi takdirde tekrar madde kullanım ihtimali oldukça yüksektir.

Madde bağımlılığı içerisine girmiş insanlar bu bataktan çıkmak için bir fırsat oluşturmakta çoğu zaman zorlanırlar. Bunun en büyük nedeni ise genellikle nereye ve nasıl başvurabileceklerini bilmemeleridir. Herhangi bir sağlık kuruluşuna tedavi amaçlı başvurmaya ya da yetkililerden yardım istemeye, kanunla ters düşüp cezalandırılma korkusuyla çekinmektedirler. Oysaki; Türk Ceza Kanunu'nda bu konuyla ilgili olarak 'Etkin Pişmanlık' başlığı altında gerekli düzenlemeler mevcuttur."ifadelerini kullandı.