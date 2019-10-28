Uluslararası 2. Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu sona erdi

Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu, kapanış töreni yapıldı.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonunda gerçekleşen kapanış paneline Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kadyrali Konkobaev, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefa Taşdelen, bilim insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sempozyum kapanış töreni ve sempozyum değerlendirme panelinde Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kadyrali Konkobaev, sempozyumun oldukça verimli geçtiğini belirterek amaçlarının Türk dünyasının birliğini sağlamak olduğuna vurgu yaptı. Uluslararası bir kurum olan Türk Akademisinin çalışma, işleyiş, amaç ve faaliyetleri hakkında dinleyicilere bilgiler veren Konkobaev, Türk Akademisinin Türk dünyasının birliğini sağlama adına bazı projeler üzerinde çalıştığını dile getirerek önümüzdeki yıl içerisinde projelerin faaliyete geçeceğini kaydetti. Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, ise konuşmasında Uluslararası 2. Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumunun oldukça önemli olduğunu belirttiği konuşmasında; “Türk dünyasında bir tohum çatlattınız. Bu zaman içerisinde inşallah filize dönecek, dala budağa bürünecek ve bizden sonraki nesillere gölge ederek onları himaye edecek” dedi.

Kapanış töreni katılımcılara teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından sona erdi.