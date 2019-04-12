Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi KAEÜ'sinde başladı

Tıp Fakültesi ile yurt dışından 5 yurt içinden 2 üniversite olmak üzere toplam 7 üniversitenin ortaklığında düzenlenen Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, 15 Temmuz Milli İrade Salonunda başladı. 16 ülkeden 190'a yakın bilim insanı, akademik, idari personel ve öğrencilerin katılımı ile başlayan kongrenin açılışında Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Güneş, kongre süreci hakkında bilgilendirme yaptı. Medeniyetin değerleri ile insanlığa katkı sunmayı hedeflerini ifade eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; "Tıp Fakültemizde çağdaş tıp yöntemlerini medeniyetimizin değerleriyle bütünleştirerek insanlığa katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Üç gün sürecek olan Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi açılış programının ardından çeşitli salonlarda başlayan oturumlarla devam etti.