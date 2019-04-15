KAEÜ'si Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen ilk Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi tamamlandı.

12 Nisan 2019 tarihinde başlayan ve 3 gün süren kongre toplamda 19 oturumda gerçekleşti. Yaklaşık 16 ülkeden toplamda 190'a yakın bilim insanının katıldığı Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresinde alanında uzman bilim insanları tecrübe ve bilgilerini paylaştı.

Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresinde bilim insanları 363'ü sözlü olmak üzere 415 bildiriyi bilim dünyasına kazandırdı.

Kongre sonrası bir değerlendirme yapan KAEÜ'si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir'in artık ulusal, uluslararası kongre ve sempozyumlara çok fazla ev sahipliği yapacağını söyledi.