Uluslararası Anadolu Dağ Bisikleti Yarışı 2. Etabı 2023 yılında Kırşehir'de yapılacak

Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön, ziyaret ettiği Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yla Dünya Bisiklet Birliği (UCİ) tarafından onaylanan Anadolu Dağ Bisikleti Etap Yarışı hakkında görüş alış-verişinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin'in de eşlik ettiği ziyarette Uluslararası Anadolu Dağ Bisikleti Yarışı 2. Etabı 2023 yılında Kırşehir'de yapılması kararlaştırıldı. Vali Mete Buhara, etkinliğin şehrin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayacağını, düzenlenecek etkinliğin Kırşehir'e değer katacağını söyledi. Ziyarette bulunan As Başkan Bahattin Akyön ise; “Etaplı dağ bisikleti yarışması ile başta Kırşehir olmak üzere Anadolu'nun güzelliklerini tüm dünyaya tanıtacağız” dedi. Farklı coğrafyalardan gelecek amatör sporcular yarışmanın 2. etabı için Kırşehir'de buluşacak. Uluslararası derecelere sahip ünlü bisiklet yarışmacılarının da katılacağı Uluslararası Anadolu Dağ Bisikleti Etap Yarışı Kırşehir etabının 24-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi bekleniyor.

Sporcular Kırşehir'de, Cacabey Medresesi önünden gökyüzünü selamlayarak Kırşehir Kalesi, Tarihi Uzun Çarşı, Kent Parkı ve Ahi Evran-ı Veli Külliyesi güzergahlarından geçtikten sonra pedal çevirmeye devam edecek, Kervansaray Dağlarını aşarak Kırşehir'in doğal güzelliklerinden birisi olan ve binlerce kuş çeşidinin yanı sıra flamingolara ev sahipliği yapan Seyfe Gölüne ulaşacaklar.