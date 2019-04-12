Uluslararası bilim insanlarından KAEÜ'ne ziyaret

Dr. Ahmet Cem Erkman'ın yaptığı Kurutlu Kazısında elde edilen ‘Geç Miyosen' döneme ait fosilleri incelemek için uluslararası düzeyde bilim insanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine geldi.

Uluslararası bilim heyetine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt da eşlik ederek kazı çalışmaları hakkında öğretim üyeleri Prof. Dr. Şakir Önder Özkurt ile Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, bilgi aktarımı yaptı.

California Berkley Üniversitesinden Prof. Dr. Tim White ve Dr. Joshua Carlson, Tokyo Üniversitesinden Dr.Gen Suwa, Berlin Doğa Tarihi Müzesinden Dr. Faysal Bibi, Etiyopya Addis Ababa Doğa Tarihi Müzesinden Dr. Berhane ASWAF, Zürih Üniversitesinden Prof. Dr. Christhoph Zollikofer ve Dr. Marcia Ponce de Leon'ın katılımları ile gerçekleşen toplantının ardından bilim insanları KAEÜ'si öğrencilerileri ile bir araya gelerek onlara Antropolojinin faaliyetleri ve alanları hakkında bilgiler verdi.