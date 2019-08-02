Umut Haber Gazetesi Kırşehir'de yayın hayatına başladı

Kırşehir'de Ahi Yurdu Gazetesini alarak isim değişikliğine giden Umut Medya Gurup yeni yüzü ile yayın hayatına başladı.

Hüseyin Can Uğurlu'ya devredilen Kırşehir Ahi Yurdu Gazetesi, bugün itibariyle gazetenin de ismini değiştirerek Umut Şirketler Grubu adıyla yerelde basın camiasına katıldı.

Umut Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Uğurlu, oğlu Hüseyin Can Uğurlu ile sektörde tarafsız yer alacaklarını ifade ettiği açıklamasında, "Kırşehir'de birçok sektörde halkımıza hizmet ediyoruz. İşimizi layıkıyla yerine getirme noktasında şimdi de basın alanında hizmet vermeye devam edeceğiz.

Halkımızın istek ve arzularını yerine getirerek herhangi istek ve şikayet dileklerinde bizlerle bu konu hakkında daha rahat bir şekilde iletişime geçebileceklerdir."dedi.

Umut Medya Gurup 22 Mayıs 2019 tarihinde Ahi Yurdu Gazetesini alarak yeni ismi ile bugün kamuoyunda yer aldı. Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 18 yaşında Türkiye'nin en genç muhtar adayı olan Hüseyin Can Uğurlu, "Geleceğimize hizmet edebilmek için aday oldum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da seçilme yaşını 18'e indirince ben de aday oldum. Bize layık gördüğü görevden dolayı teşekkür ederim. Onun açtığı yolda yürüyoruz" demişti.