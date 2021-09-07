UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'in logosu belli oldu. 253 kişinin 448 eserle katıldığı yarışmada birinci olan katılımcı Ceren Kırlak'a 10 Bin liralık ödül çekini Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu verdi.

Kırşehir'in UNESCO Müzik Şehri ağına girmesinin ardından belediye tarafından düzenlenen 'UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Logosu Tasarımı Yarışmasına' 253 kişi 448 eserle katıldı. Kırşehir'in tarihsel ve kültürel birikimiyle hem Anadolu'da hem de dünyada adından söz ettiren bir il olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Selehattn Ekicioğlu, üzerlerine düşen sorumluluk bilinciyle bu alanda katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Ekicioğlu; “Kırşehir Belediyesi olarak ilimizin kültürel dokusuna katkı sunan herkesin yanında olmaya devam ediyoruz. Kurduğumuz müzik duraklarında gençlerimiz müziklerini icra ederek hemşehrilerimizin de takdiriyle karşılaşıyorlar. Kırşehir'in UNESCO Müzik Şehirler Ağı'na dahil olan tek şehir olmasının ardından belediye olarak bir logo tasarımı yarışması düzenledik ve beklediğimizden de çok sayıda başvuruyla karşılaştık. Ödül Şartnamesine uyan eserler arasından ise seçici kurlumuzun kararıyla Ceren Kırlak'ın tasarımı ödül almaya hak kazandı” dedi