Ünsal, "TMO 9 Noktada 120 bin ton ürün alımı yaptı"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Kırşehir Şubesini ziyaret eden AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, TMO'nun hinterlandındaki çiftçilerden 120 bin ton arpa ve buğday aldığını söyledi.

Ünsal, Kılıçözü Sanayi Sitesi'ndeki TMO Kırşehir Şubesini ziyaret ederek, yetkililer ve ürün satan çiftçilerle görüştü. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Ünsal, çiftçilerle sohbet ederek arpa ve buğday üretimindeki son durumu konuştuklarını aktardı. Kırşehir'de, hububat hasadı ve rekolte durumu ile ilgili kurum yetkililerinden bilgi aldığını belirten Ünsal, yağışların iyi olması nedeniyle bu yıl güzel bir hasat sezonu geçirildiğini açıkladı. TMO Kırşehir Şubesinin Kırşehir ve Nevşehir hinterlandında hizmet verdiğini aktaran İl Başkanı Ünsal, "9 noktada yaklaşık 120 bin ton ürün alımı yapılıyor. Arpa ve buğdayda hasat sezonu 23 Haziran'da başladı ve büyük oranda tamamlandı" dedi.