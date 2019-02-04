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Urkuş, Ay Yıldızlı forma ile koşacak

Kırşehirli Sporcu Urkuş Işık, 10 Şubat tarihinde İstanbul’da düzenlenecek U-20 Balkan Salon Şampiyonasında Ay Yıldızlı formayı giyecek.

Kırşehirli Sporcu Urkuş Işık, 10 Şubat tarihinde İstanbul'da düzenlenecek U-20 Balkan Salon Şampiyonasında Ay Yıldızlı formayı giyecek.


Milli Takım forması ile Milli Takım Kadrosunda yer alan Işık, 2014 yılında 10 Kasım seçmelerinde il genelinde düzenlenen 10 Kasım koşusunda birinci olmuş ancak ailesi, koşmasına izin vermediği için müsabakalara katılmamıştı. Antrenörü Ziya Kaya ve Beden Eğitimi öğretmeninin görüşmeleri sonrasında ikna edilen Urkuş'un ailesi antrenmanlara katılmasına izin vermişti.


Urkuş Işık, Romanya'nın Botoşani kentinde yapılan ve sekiz ülkeden 96 atletin katıldığı 62. Balkan Kros Şampiyonası'nda U-20 Kadınlar kategorisindeki ikinci Balkan şampiyonluğuna ulaşarak üst üste adını zirveye yazdırma başarısı elde etmişti.



Hedefleri arasında Avrupa Şampiyonluğu olan Urkuş Işık, İstanbul'da düzenlenecek düzenlenecek U-20 Balkan Salon Şampiyonasında Milli Forma giyme şansına sahip olacak. 62. Balkan Kros Şampiyonası'nda derece yaptıktan sonra konuşan Işık, “Ben çok hevesliydim. Koşmaya ailem 10 Kasım'da koşmama izin vermedi. Eğiticilerim ailemi ikna etti. Balkan şampiyonu oldum. Hızımı hiç kesmeden antrenmanlarıma devam ediyorum. Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Neden olmayım ki, başarabilirim. Ailem şu an çok mutlu, onlarda benim Avrupa ve Dünya şampiyonu olmamı bekliyorlar.” demişti.

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