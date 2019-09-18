İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu arama köpeği, Cimri emekliye ayrıldı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet veren uyuşturucu arama köpeği Cimri’nin emekliye ayrıldığı duyuruldu.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet veren uyuşturucu arama köpeği Cimri'nin emekliye ayrıldığı duyuruldu.


Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde arama köpeği olarak hizmet veren ve 10 yıllık görev süresini tamamlayan Cimri isimli Narkotik köpeği, emekliye ayrıldı"denildi.



Cimri, görev süresi boyunca 453 operasyona katılarak 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağlamasıyla biliniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.