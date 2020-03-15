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Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Kırşehir’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Kırşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi yakalandı.


Şehir merkezinde gerçekleştirilen operasyonda A.G., 21 gram sentetik uyuşturucu madde ile yakalandı. Üzerinde satışa hazır 21 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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