Uzaktan eğitim başladı, Kırşehir'de çocuklar aileleri ile ekran başına geçti

KIRŞEHİR (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim programı kapsamında Kırşehir'de Akaröz ailesi çocukları ile ekran başında ders başı yaptı.

Televizyon ve internet üzerinden takip edilen programlar ebeveyn tarafından hazırlanırken çocuklar ise ilk güne okul formaları ile başladı. Kırşehir'de, Ahi Evran Mahallesinde ikamet eden Abdurrahman Akaröz ve Meral Akaröz'ün çocukları Eylül, ekran başında okul forması ile ders takibi yaptı. Okulunu özlediğini ama evde de okul ortamı oluşturduğunu anlatan Eylül, “Evdeyim ama okulda gibiyim. Okul üniformamı giydim. Tek fark anne ve babam yanımda” dedi.

Öğretmenlerini özlediğini belirten Eylül, açıklamasında, “Öğretmen ve arkadaşlarımı özledim. Evde olmak da iyi korona virüsten korunmak için evde kalmalıyız. Arkadaşlarımla ise görüntülü konuşuyorum. Onlar da evlerinde öğretmenlerim ise sürekli bizleri telefonla arayarak kontrol ediyor. Bize neler yapmamız gerektiğini anlatıyorlar” diye konuştu.

Çocukların uzaktan eğitim programı destekçisi anneleri

Evde çocuklarına öğretmenlerinin verdiği talimatları uygulayan annelerde çocukları derslerinde iken onları takip ederek eğitim aşamalarını dakika dakika kontrol ediyor. Evde çocuğu ile uzaktan eğitim programını takip eden Meral Akaröz, eğitimin ilk gününü şöyle anlattı:

“Oyun oynayıp kitap okuyor. Bu sabah kahvaltısını yaptıktan sonra okul formasını giydi ve heyecanla derslerine adapte olmaya başladı. Konu tekrarı yaparak sabah derslerini dinledi. Evdeyiz ve EBA eğitimleri başladı. Öğretmenlerimizin desteği yüksek. Evde ise ev temizliğine dikkat ediyoruz. Çocuğumuz sıkılmasın diye de arkadaşları ile görüntülü konuşmalar yapılıyor.”