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Uzm. Dr Mehmet Yetkiner, kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi, eski başhekimi, Uzm Dr.

Mehmet Yetkiner geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.


Çiçekdağı ilçesi aile hekimliği görevine gitmekte olan merhum Yetkiner, kendini iyi hissetmemesi sonrası Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti. Mesai arkadaşları tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbine yenik düşen Mehmet Yetkiner, hayatını kaybetti.



İl Sağlık Müdürlüğü alınan vefat haberinin ardından yayınladığı taziye mesajında;


“Kurumumuzda görevli değerli hekimimiz, Mehmet Yetkiner, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmiştir. Hekimimize Allah'tan rahmet değerli ailesine başsağlığı dileriz” dedi.



Merhum Mehmet Yetkiner, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekimlik görevinin yanısıra Tıbbi Hizmetler Daire Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

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